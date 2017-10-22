Messi'den 500 gole direk katkı

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, 13 yıldır formasını giydiği Barcelona'da bir rekora daha imza attı.

İLK GOLÜNÜN ARDINDAN 13 YIL GEÇTİ

Messi, 2004'te çıktığı Albacete maçında Ronaldinho'nun pasını kalecinin üzerinden aşırtarak golle süslemişti. Bu gol Messi'nin kariyerindeki ilk resmi golüydü.

500 GOLE DOĞRUDAN ETKİ ETTİ

Geçen 13 yılda 5 kez Altın Top kazanan Messi, birçok da rekora imza attı. Bu hafta takımının ikinci golünde asist yapan Arjantinli yıldız, 140. asistini yapmış oldu.

Barcelona formasıyla 360 gol ve 140 asist yapan Messi, toplam 500 gole doğrudan katkı yapmış oldu.

Messi bu alanda da zirvede tek başına.