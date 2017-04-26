Messi'nin golü 357 kombineyi iptal ettirdi

Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'ya son dakikada Lionel Messi'nin golüyle 3-2 yenilirken, evsahibi ekip taraftarlarının olduğu bölümde bazı isimlerin de sevinmesi dikkat çekmişti.

BARCELONA TARAFTARI KAÇAK GİRDİ

Gerçek sonradan ortaya çıktı. Bazı Barcelona taraftarlarının Realli isimlerin kombineleriyle maça girdikleri belirlendi. Bunun üzerine de Real Madrid de Barcelonalıların stada girmesine aracılık eden 357 taraftarın kombine kartını iptal etti.

Bu arada yine yasa dışı bilet satışından dolayı El Clasico öncesinde de bin 450 kişinin kulüp üyeliğinden atılması için Disiplin Komisyonu çalışma başlattı.

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda oynadığı maçların sezonluk kombine biletlerini localar hariç 223 ile 2 bin 384 Euro arasında satmıştı. Real Madrid'in maçlarındaki karaborsa bilet satışları, El Clasico gibi maçlarda 80-120 Euro yerine bin 500 Euro'ya gerçekleştiriliyor.

KOMBİNELER İPTAL

Kulüpten, Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçtaki kontroller sonrasında kulübün onayı olmadan bilet satışı yapıldığının tespit edildiği ve sorumluların kombine biletlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Yasa dışı olarak yapılan bilet satışlarına karşı kararlı bir mücadele yürüttüklerinin altını çizen Real Madrid Kulübü, kuralsızlıklara karşı güvenlik güçleriyle iş birliği ve koordinasyon içinde hareket edildiğini vurguladı.