Messi'nin hapis cezası paraya çevrildi

İspanya'da savcılık, Barcelona'da forma giyen Messi'ye vergi kaçırma suçlamasıyla verilen 21 aylık hapis cezasının paraya çevrilmesine karar verdi.

SCİLİ TEMİZ ÇIKINCA CEZA PARAYA DÖNDÜ

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Barcelona Mahkemesi tarafından vergi kaçırma suçlamasıyla aldığı 21 aylık hapis cezasının savcılık tarafından paraya çevrilmesine karar verildiği açıklandı İspanya resmi haber ajansı EFE'nin adli kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, Barcelona'da forma giyen Messi'nin sicilinin temiz olması ve iki yıldan daha az hapis cezası almasından dolayı kendisine verilen 21 ay hapis cezasının paraya çevrilmesine karar verildiği bildirildi.

252 BİN EURO ÖDEYECEK

Messi'nin hapis cezası karşılığında 252 bin euro, aynı suçtan 15 ay hapis cezası alan yıldız oyuncunun menajerliğini de yapan babası Jorge Horacio'nun da 180 bin euro para cezası ödeyeceği kaydedildi. Vergi kaçırma suçlaması ile daha önce onaylanan mahkeme kararı ile Messi 2 milyon euro, babası da 1,3 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı.