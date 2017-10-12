Messi'ye mola yok

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı 2017-18 sezonunda kulübünün ve Arjantin Milli Takımı'nın tüm resmi maçlarında oynadı ve bunlarda bir dakika bile kaçırmadı.

MESSİ HER MAÇTA OYNADI

Messi'nin maratonu 13 Ağustos'ta İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid maçıyla başladı. Barcelona'nın bu sezon oynadığı ikisi İspanya Süper Kupası, ikisi Şampiyonlar Ligi ve 7'si İspanya Ligi olmak üzere 11 resmi maçın tamamında hiç çıkmadan oynadı. Bunlarda 14 gol attı. Messi, Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde Eylül ve Ekim aylarındaki dört maçında da forma giydi; bunlarda 360 dakika sahada kaldı.

Ekvador karşısında yaptığı hat-trick ile Tangocular'ı Dünya Kupası'na götürdü. Messi, 13 Ağustos ile 11 Ekim arasında 59 günde 15 tane üst düzey resmi maça çıktı; bunların hepsinde 90 dakika sahada kaldı. İki kere Avrupa'dan Güney Amerika'ya gidip döndü. Toplam bin 350 dakikada 17 gol kaydetti.