Mesut'u geçip rekorla Arsenal'e transfer olacak

Fransız futbolcu, önümüzdeki hafta büyük olasılıkla Mesut Özil'e ait 42.5 milyon Pound'luk rekoru kırarak Arsenal tarihinin en yüksek bonservis ödenmiş futbolcusu olacak.

44 MİLYON POUNDLUK TEKLİF

Alexander Lacazette'in yeni takımı Arsenal oluyor. İngiliz ekibinin, 26 yaşındaki futbolcu için Lyon'a yaptığı 44 milyon Pound'luk teklif büyük ihtimalle kabul edilecek ve Lacazette birkaç gün içinde Arsenal'e imza atacak.

Fransız forvet, Mesut Özil'in 2013'teki 42.5 milyon Pound bonservis bedeli ödenerek gerçekleşen transferini de geride bırakıp Arsenal tarihinin en yüksek bonservis bedelli futbolcusu olacak. Lyon formasıyla 203 lig maçında 100 golü olan Lacazette'in, kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyordu.

İngiliz basınındaki haberlere göre; Lacazette, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda oynamayı çok arzu ettiğini açıklamasına rağmen gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayacak Arsenal'e gitmeyi kabul edecek.