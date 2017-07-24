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Michael Phelps köpek balığı ile yarıştı - İZLE

Açık denizde yapılan yarışta rekortmen şampiyon Phelps, rakibi köpek balığının 2 saniye gerisinde kaldı.

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Olimpiyat oyunlarında 23'ü altın olmak üzere toplam 28 madalya kazanarak adını tarihe yazdıran Michael Phelps, bu kez dişli bir rakiple karşı karşıya geldi.

Rio 2016'nın ardından kariyerine nokta koyan efsane yüzücü, Discovery Channel'ın özel etkinliği kapsamında bir köpek balığıyla açık denizde yarıştı.

Michael Phelps köpek balığı ile yarıştı - İZLE

KÖPEK BALIĞININ 2 SANİYE GERİSİNDE KALDI

100 metrelik parkurda gerçekleştirilen yarışta ilk olarak büyük beyaz köpek balığının derecesi ölçüldü. Ardından özel bir teknikle köpek balığının görüntüsü ekrana yansıtıldı ve efsane yüzücü suya girdi.

Phelps parkuru 38.1 saniyede tamamlasa da bu sonuç, Birleşik Amerikalı yüzücünün rakibinden 2 saniye geride kalmasına engel olamadı.

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