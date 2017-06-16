Milan Avrupa'da lider

İtalyan devi Milan, altıncı bitirdiği sezonun ardından keseyi açtı. Andre Silva, Franck Kessie, Ricardo Rodriguez ve Mateo Musacchio için şimdiden 102 milyon Euro harcadı ve Avrupa'nın transfer liginde lider oldu.

EN ÇOK PARA HARCAYAN KULÜP OLDULAR

Bayern Münih 92 milyon Euro ile ikinci, Manchester City 90 milyon Euro ile üçüncü durumda.

2001-02'den beri en yüksek bonservis harcamasını gerçekleştiren Milan, şimdiden 102 milyon Euro harcadı. Bu bedel, onları şimdilik Avrupa transfer piyasasında zirveye taşıdı.

Sıralamada ikinci basamakta 92 milyon Euro ile Bayern Münih var. Daha sonra Manchester City (90 milyon Euro), Juventus (47 milyon Euro) ve Borussia Dortmund (44 milyon Euro) sıralanıyor.

4 FUTBOLCU ALDILAR

Şu ana kadar Andre Silva, Franck Kessie, Ricardo Rodriguez ve Mateo Musacchio Milan kadrosuna katıldı. Başta Carlos Bacca olmak üzere ayrılacak isimlerin bulunuyor olması takviyelerin süreceği anlamına geliyor.

Kırmızı-siyahlılar transferde en son 100 milyon Euro'yu aştıklarında kadroya Andrea Pirlo, Filippo Inzaghi, Rui Costa eklenmişti. Bu da, bu sezonki yeni transferler hakkında beklentiyi yükseltiyor.

İşte Milan'ın bu sezonki yenileri: Andre Silva 38 milyon Euro, Franck Kessie 28 milyon Euro (Satın alma şartlı kiralık), Ricardo Rodriguez (18 milyon Euro), Mateo Musachio (18 milyon Euro)...