Milano derbisinde zafer İnter'in

İtalya Serie A'nın 8. haftası İnter-Milan derbisine sahne oldu.

Baştan sona çekişmeli maçta kazanan 3-2'lik skorla lacivert-siyahlılar oldu. Mauro İcardi ise hat-trick yaparak geceye damgasını vurdu.

ADINA YAKIŞIR DERBİ OLDU

San Siro'da tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan karşılaşma, adına yakışır bir derbi mücadelesine sahne oldu.

Inter, Icardi'nin golleriyle 2 kez öne geçerken, Milan ise önce Suso ardından da Inter kalecisi Handanovic'in kendi kalesine attığı gollerle skoru eşitlemeyi başardı.

89'DA SAHNEYE ICARDI ÇIKTI

Seyirciler, maçın beraberlikle sonuçlanacağını düşünürken, 89. dakikada Inter lehine verilen penaltı sonrasında topun başında geçen Icardi, kendinin ve takımının 3. golünü atarak maçın skorunu 3-2 olarak belirledi. Bu sonuçla Inter 22 puana yükselirken, Milan 12 puanda kaldı.

Bu sonuçla Inter 22 puana yükselirken, Milan 12 puanda kaldı.