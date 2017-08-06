Milli atlet Yasmani Escobar yarı finalde

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Neymar PSG'ye transfer oldu

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Gençlik ve Spor Bakanı çocuklarla basketbol oynadı

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Burak Yılmaz: Selçuk İnan'la her yerde oynarım

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Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in transfer edildiğini resmi Twitter hesabından paylaştığı video ile açıkladı.

Bu yıl 11. kez düzenlenen Süper Kupa'da Beşiktaş ile Atiker Konyaspor Samsun'da karşı karşıya gelecek.

Amerika'da Phoenix Rising'in LA Galaxy II'yi 2-0 yendiği maçta Drogba, frikikten harika bir gole imza attı.

Talisca'nın lisansı için Benfica ile sorun yaşayan Beşiktaş, konuyu FIFA'ya taşıyacak.

Burak Yılmaz: Selçuk İnan'la her yerde oynarım

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Lucas Perez ile görüşen sarı-lacivertliler Fiorentina'dan Khouma Babacar'ı da listesinde tutuyor

1 Fatih Terim işsizlik maaşı alacak Türkiye Futbol Federasyonu görevine son verdiği Fatih Terim'e her ay 1 milyon 193 bin lira işsizlik maaşı ödeyecek.

2 N'Diaye Galatasaray'da Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Osmanlısporlu Badou N'Diaye ile anlaştı.

3 Erdoğan'dan Fenerbahçe soyunma odasına ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Sturm Graz maçı sonrası Avrupa Ligi'nde tur atlayan sarı lacivertli ekibi soyunma odasında tebrik etti.

4 Lucescu Mehmet Özbek'in gönderilmesini istedi Mircea Lucescu, Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal ile yaptığı görüşmede Florya'nın tek patronu olmak istediğini söyledi.

5 Burak Yılmaz'dan F.Bahçe'ye şike göndermesi Trabzonspor'a geri dönen Burak Yılmaz, "Bir kez daha şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek F.Bahçe'ye göndermede bulundu.

6 Başakşehir'in muhtemel rakipleri Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş'a 3. torba müjdesi geldi. Başakşehir'i ise kurada zorlu rakipler bekliyor.

7 Neymar Paris Saint-Germain için imzayı attı Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

8 Lucescu'dan Emre Belözoğlu hamlesi A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yaşına rağmen ortaya koyduğu oyunla takdir toplayan Emre'yi aday kadroya çağırmayı planlıyor

9 Neymar Barcelona'ya veda etti Dünyanın en pahalı transferi gerçekleşmek üzere. Neymar adım adım PSG'ye gidiyor.