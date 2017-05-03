Milli güreşçi Rıza Yıldırım Avrupa şampiyonu

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda milli güreşçi, finalde son Avrupa şampiyonu Rus Anzor Boltukaev ile karşı karşıya geldi.

Spens Salonu'nda yapılan günün son müsabakasında rakibini 4-2 yenen Rıza, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Rıza, Türkiye'ye şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

Milli güreşçi, büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu minderde Türk bayrağıyla tur atarak kutladı.

Öte yandan Boltukaev, müsabakada 1 dakika 21 saniye geride kalmışken dizinden sakatlık yaşadı. Rıza karşısında 2-1 gerideyken dizine bandaj yapılan Rus güreşçi, sakatlığına rağmen müsabakaya devam etti.

Rıza Yıldırım'ın birincilik kürsüsüne çıktığı serbest stil 97 kiloda, bronz madalyalar ise Belaruslu Aliaksandr Hushtyn ve Gürcü Elizbar Odikadze'ye gitti.

RIZA YILDIRIM: RÜYADA GİBİYİM

Türkiye'ye organizasyondaki ilk altın madalyayı kazandıran Rıza, daha önce gençler ve yıldızlarda Avrupa şampiyonluğu yaşadığını hatırlattı.

Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştığını vurgulayan milli güreşçi, "Avrupa şampiyonu olmak her güreşçinin başta gelen hedeflerinden biridir. 20 seneden beri bu hayalimdeki bir şeydi. Hayalim gerçek oldu. Rüyada gibiyim." ifadelerini kullandı.

Rıza Yıldırım, Sırbistan'a öncelikle kürsüye çıkma düşüncesiyle geldiğini belirterek, "Hedefim burada öncelikle madalya almaktı. Tabii ki şampiyonluk da hayallerimin arasındaydı. 'Şampiyonluk gelebilir' diyordum ama kesinlikle madalya kazanmam gerektiğini düşünüyordum. Madalya almasaydım çok üzülürdüm ama şampiyonluk nasip oldu." diye konuştu.

Türk sporcu, Rus rakibi Anzor Boltukaev'in final maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili, "Söylenecek bir şey yok. Sakatlığı vardı ama devam etti. Allah nasip etti, birinci oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın ise Rıza Yıldırım'ın çok yetenekli bir sporcu olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ancak bu zamana kadar çok iyi bir hazırlık dönemi geçiremedi. Konsantre olamadı, kendisini güreşe veremedi. Bir taraftan öğretmenlik, diğer taraftan sporunu yapıyor. Kendisiyle oturduk konuştuk. Şampiyon olabilecek kapasiteye sahip olduğunu anlattık. Gayret etmesi gerektiğini, inanması gerektiğini söyledim. O da madalyaya talip olduğunu belirtti. Uzun yıllardır madalya alamadığımız 97 kiloda şeytanın bacağını kırdık. Rıza altın madalya alarak bizleri çok mutlu etti. Kendisini tebrik ediyorum."

Türkiye, ikinci gün sonunda 3 madalyaya ulaştı. Serbest stilde dün mindere çıkan milli güreşçiler Selim Yaşar ve Süleyman Atlı, bronz madalya kazanmıştı.

Şampiyonada yarın erkekler serbest stilde 61 kiloda Abdi Zurnacı ve 74 kiloda Soner Demirtaş, kadınlarda 55 kiloda Bediha Gün ve 75 kiloda Yasemin Adar mindere çıkacak.