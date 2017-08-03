Milli Takım'da gözler Arda ve Volkan'da

Fatih Terim ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, dün Romanya'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından Rumen teknik adam Mircea Lucescu'yu takımın başına getirdi.

Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşayan başarılı teknik adam, bu kez milli bir görev üstlendi.

Kısa sürede göreve başlayacak olan 72 yaşındaki Lucescu'nun, 2018 Dünya Kupası grup eleme maçları öncesi önemli kararlar alması bekleniyor.

ARDA VE VOLKAN DÖNECEK Mİ?

Bu alınması gereken kararların başında ise Arda Turan ve Volkan Demirel sorunu geliyor.

Fatih Terim ile yıldızı bir türlü barışmayan ve A Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Arda Turan ile Kazakistan maçında taraftarlardan küfür yediği için stadı terk eden ve o tarihten bu yana kadroya çağrılmayan Volkan Demirel'in durumu belirsizliğini koruyor.

Lucescu'nun ilerleyen günlerde her iki futbolcuyla da görüşme yapacağı ve yeniden gelmeleri için teklifte bulunacağı öğrenildi.