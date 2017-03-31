Milli takımda Jordan Theodore sürprizi

Bandırma ekibiyle Türkiye Kupası'nı kazanan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a kalan Amerikalı oyun kurucuyu devşirmek için Basketbol Federasyonu girişimlere başladı.

THEODORE'A TÜRK PASAPORTU

Bir yandan Ahmet Düverioğlu'nu da Eurobasket 2017 kadrosuna yetiştirmek için Ürdün Basketbol Federasyonu ile yazışan Basketbol Federasyonu, Theodore'a da Türk pasaportu çıkarmak istediği öğrenildi.

Bobby Dixon'ın da (Ali Muhammed) aday kadroda olması bekleniyor. Üç oyuncunun da aday kadroda olması halinde Semih Erden'in buradaki durumu belirleyici olacak. Sezon ortasında Darüşşafaka Doğuş tarafından serbest bırakıldıktan sonra, omzundan ameliyat olan deneyimli pivot çalışmalarını sürdürüyor. Semih Erden, eğer Eurobasket 2017 öncesinde hazır hale gelirse, coach Ufuk Sarıca, deneyimli oyuncuyu Milli Takım'a çağırmayı düşünüyor.

Bu durumda Ahmet Düverioğlu'nun dışarıda kalması bekleniyor. Jordan Theodore'un daha önce Türkiye için oynayabileceğini dile getirmesi, devşirme ihtimalini güçlü kılıyor. Peki coach Ufuk Sarıca, devşirme hakkını Bobby Dixon (Ali Muhammed) ya da Jordan Theodore'dan yana mı kullanacak ? Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz.