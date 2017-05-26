Milliler 2'de 2 yaptı

Milliler, setleri 25-18, 25-23, 25-17 kazandı 2018 FIVB A Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri İkinci Tur A Grubu’nda mücadele eden A Erkek Voleybol Milli takımımız, gruptaki ikinci maçında İzlanda'ya da set vermeyerek ikide iki yaptı.

İKİNCİ GALİBİYETİMİZİ ALDIK

Fransa’nın Lyon şehrinde Palais Des Sports De Gerland’da oynanan mücadeleyi millilerimiz, 25-18, 25-23, 25-17'lık setlerle 3-0 kazandı.

Maça Gökhan Gökgöz, Mustafa Koç, Arslan Ekşi, İzzet Ünver,i Faik Samed Güneş, Yiğit Gülmezoğlu (Libero Hasan Yeşilbudak) altısıyla başlayan takımımızda Murat Yenipazar, Mert Matic ve Burak Güngör sonradan oyuna giren isimlerdi.

Millilerin en skorerleri 15 sayıyla Gökhan ve 12 sayıyla Yiğit oldu. Milliler bugün 21.30'da Fransa ile karşılaşacak.

Grupta diğer sonuçlar: Azerbaycan-Almanya: 0-3 (27-29, 18-25, 18-25), Fransa-Ukrayna: 3-0 (25-20, 25-5, 25-15)