Milliler çeyrek finale yükseldi

Çekya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda, gruplarda ikinci maçlar tamamlandı.

LİDER OLARAK ÇEYREK FİNALDEYİZ

Grup maçlarını Hradec Kralove'de oynayan A Milli Kadın Basketbol Takımımız, B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 54-53 yenip son maçlar öncesi liderliği ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Millilerin grubundaki diğer maçta ise Slovakya, Belarus'u 68-59 mağlup etti.

A Grubu'nda da Ukrayna'yı 76-54 yenen İspanya'nın da son maçlar öncesi grup liderliği ve çeyrek finale çıkması kesinleşti.

Son karşılaşmalar öncesinde sadece Türkiye ve İspanya, çeyrek finali garantileyen takımlar oldu.

A Grubu'nda ev sahibi Çekya, B Grubu'nda ise Belarus'un son maçlar öncesi gruplarını sonuncu sırada bitirmeleri kesinleşti ve bu iki takımın üst tura çıkma şansları kalmadı.

Format gereği gruplarında ilk sırayı alan takımlar doğrudan çeyrek finale yükseliyor. Gruplarını ikinci ve üçüncü sırada bitiren ekipler ise çeyrek finale çıkmak için bir eleme maçı oynayacak.

Şampiyonada bugün oynanan grup maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

A Grubu (Hradec Kralove):

İspanya-Ukrayna: 76-54

Çekya-Macaristan: 70-74

Takım O G M A Y Av. P 1.İspanya 2 2 - 138 102 36 4 2.Macaristan 2 1 1 122 132 -10 3 3.Ukrayna 2 1 1 113 123 -10 3 4.Çekya 2 - 2 117 133 -16 2



B Grubu: (Hradec Kralove):

Slovakya-Belarus: 68-59

İtalya-Türkiye: 53-54

Takım O G M A Y Av. P 1.Türkiye 2 2 - 123 111 12 4 2.İtalya 2 1 1 133 114 19 3 3.Slovakya 2 1 1 126 128 -2 3 4.Belarus 2 - 2 119 148 -29 2



C Grubu (Prag):

Yunanistan-Slovenya: 56-59

Fransa-Sırbistan: 73-57

Takım O G M A Y Av. P 1.Fransa 2 2 - 143 125 18 4 2.Yunanistan 2 1 1 125 119 6 3 3.Slovenya 2 1 1 127 126 1 3 4.Sırbistan 2 - 2 117 142 -25 2



D Grubu (Prag):

Karadağ-Letonya: 55-76

Rusya-Belçika: 75-76 (Uzatmada)

Takım O G M A Y Av. P 1.Belçika 2 2 - 142 139 3 4 2.Rusya 2 1 1 146 135 11 3 3.Letonya 2 1 1 135 126 9 3 4.Karadağ 2 - 2 119 142 -23 2