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Milliler çeyrek finale yükseldi

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 54-53 yenip çeyrek finale yükseldi.

Milliler çeyrek finale yükseldi
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Çekya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda, gruplarda ikinci maçlar tamamlandı.

LİDER OLARAK ÇEYREK FİNALDEYİZ

Grup maçlarını Hradec Kralove'de oynayan A Milli Kadın Basketbol Takımımız, B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 54-53 yenip son maçlar öncesi liderliği ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Millilerin grubundaki diğer maçta ise Slovakya, Belarus'u 68-59 mağlup etti.

A Grubu'nda da Ukrayna'yı 76-54 yenen İspanya'nın da son maçlar öncesi grup liderliği ve çeyrek finale çıkması kesinleşti.

Son karşılaşmalar öncesinde sadece Türkiye ve İspanya, çeyrek finali garantileyen takımlar oldu.

A Grubu'nda ev sahibi Çekya, B Grubu'nda ise Belarus'un son maçlar öncesi gruplarını sonuncu sırada bitirmeleri kesinleşti ve bu iki takımın üst tura çıkma şansları kalmadı.

Format gereği gruplarında ilk sırayı alan takımlar doğrudan çeyrek finale yükseliyor. Gruplarını ikinci ve üçüncü sırada bitiren ekipler ise çeyrek finale çıkmak için bir eleme maçı oynayacak.

Şampiyonada bugün oynanan grup maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

A Grubu (Hradec Kralove):

İspanya-Ukrayna: 76-54

Çekya-Macaristan: 70-74

 Takım    O   G   M   A   Y   Av.   P
 1.İspanya   2   2   -   138   102   36   4
 2.Macaristan   2   1   1   122   132  -10   3
 3.Ukrayna   2   1   1   113   123  -10   3
 4.Çekya   2   -   2   117   133  -16   2


B Grubu: (Hradec Kralove):

Slovakya-Belarus: 68-59

İtalya-Türkiye: 53-54

 Takım    O   G   M   A   Y   Av.   P
 1.Türkiye    2   2   -   123   111   12   4
 2.İtalya   2   1   1   133   114   19   3
 3.Slovakya   2   1   1   126   128   -2   3
 4.Belarus   2   -   2   119   148    -29   2


C Grubu (Prag):

Yunanistan-Slovenya: 56-59

Fransa-Sırbistan: 73-57

 Takım    O   G   M   A   Y   Av.   P
 1.Fransa   2   2   -   143  125   18   4
 2.Yunanistan   2   1   1   125  119   6   3
 3.Slovenya   2   1   1   127  126   1   3
 4.Sırbistan   2   -   2   117  142  -25   2


D Grubu (Prag):

Karadağ-Letonya: 55-76

Rusya-Belçika: 75-76 (Uzatmada)

 Takım    O   G   M   A   Y   Av.   P
 1.Belçika   2   2   -  142   139   3   4
 2.Rusya   2   1   1  146   135   11   3
 3.Letonya   2   1   1  135   126   9   3
 4.Karadağ   2   -   2  119   142  -23   2

 

Çekya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda, gruplarda ikinci maçlar tamamlandı.

Grup maçlarını Hradec Kralove'de oynayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 54-53 yenip son maçlar öncesi liderliği ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Millilerin grubundaki diğer maçta ise Slovakya, Belarus'u 68-59 mağlup etti.

A Grubu'nda da Ukrayna'yı 76-54 yenen İspanya'nın da son maçlar öncesi grup liderliği ve çeyrek finale çıkması kesinleşti.

Son karşılaşmalar öncesinde sadece Türkiye ve İspanya, çeyrek finali garantileyen takımlar oldu.

A Grubu'nda ev sahibi Çekya, B Grubu'nda ise Belarus'un son maçlar öncesi gruplarını sonuncu sırada bitirmeleri kesinleşti ve bu iki takımın üst tura çıkma şansları kalmadı.

Format gereği gruplarında ilk sırayı alan takımlar doğrudan çeyrek finale yükseliyor. Gruplarını ikinci ve üçüncü sırada bitiren ekipler ise çeyrek finale çıkmak için bir eleme maçı oynayacak.

Şampiyonada bugün oynanan grup maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

A Grubu (Hradec Kralove):

İspanya-Ukrayna: 76-54

Çekya-Macaristan: 70-74


 Takım    O   G   M   A   Y   Av.   P
 1.İspanya   2   2   -   138   102   36   4
 2.Macaristan   2   1   1   122   132  -10   3
 3.Ukrayna   2   1   1   113   123  -10   3
 4.Çekya   2   -   2   117   133  -16   2



B Grubu: (Hradec Kralove):

Slovakya-Belarus: 68-59

İtalya-Türkiye: 53-54

 Takım    O   G   M   A   Y   Av.   P
 1.Türkiye    2   2   -   123   111   12   4
 2.İtalya   2   1   1   133   114   19   3
 3.Slovakya   2   1   1   126   128   -2   3
 4.Belarus   2   -   2   119   148    -29   2

 

C Grubu (Prag):

Yunanistan-Slovenya: 56-59

Fransa-Sırbistan: 73-57

 


 Takım    O   G   M   A   Y   Av.   P
 1.Fransa   2   2   -   143  125   18   4
 2.Yunanistan   2   1   1   125  119   6   3
 3.Slovenya   2   1   1   127  126   1   3
 4.Sırbistan   2   -   2   117  142  -25   2

 

D Grubu (Prag):

 

Karadağ-Letonya: 55-76

Rusya-Belçika: 75-76 (Uzatmada)

 


 Takım    O   G   M   A   Y   Av.   P
 1.Belçika   2   2   -  142   139   3   4
 2.Rusya   2   1   1  146   135   11   3
 3.Letonya   2   1   1  135   126   9   3
 4.Karadağ   2   -   2  119   142  -23   2

 

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