Kongo'yu yenerek 2018 Rusya Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Mısır'ın gollerini 63 ve 90+5. dakikalarda Mohamed Salah kaydetti. Kongo'nun tek golü ise 88. dakikada Bouka Motou'dan geldi.

Mısır'ın son dakikada attığı penalltı golünden sonra spiker, futbolcular ve taraftarlar adeta kendinden geçti.

Mısır'ın Dünya Kupası sevinci - İZLE

MISIR'DA BAYRAM

Mısır, bu sonucun ardından puanını 12 yapıp Uganda, Gana ve Kongo'nun önünde grubu lider tamamladı. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile Mısır sokaklarında kutlamalar yapıldı.

28 YIL SONRA

Afrika ekibi, bu galibiyetle birlikte 28 yıllık hasreti de dindirmiş oldu. Mısır, en son 28 yıl önce, 1990 Dünya Kupası'na katılabilmişti.