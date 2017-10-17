Monaco-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Monaco'daki II. Louis Stadı'nda TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic yönetecek. Karşılaşma TRT ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ 3'TE 3 PEŞİNDE

Ligde kötü günler geçiren ve oynadığı son 3 maçtan sadece 1 puan alan Beşiktaş, Fransa'da moral bulmaya çalışacak. Gruptaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden daha sonra Leipzig'i Vodafone Park'ta 2-0'la geçen siyah-beyazlı ekip, Monaco deplasmanından puanla dönmesi halinde gruptan çıkmak için büyük bir avantaj yakalayacak.

KİLİT İSİMLER BABEL VE TALİSCA

Beşiktaş'ın Monaco ile oynayacağı maçta gözler Ryan Babel ve Anderson Talisca ikilisinde olacak. Siyah-beyazlı ekibin bu sene aldığı iki Avrupa galibiyetinde de rakip fileleri havalandırmayı başaran golcü oyuncular, performanslarıyla Beşiktaş'ın 90 dakika sonunda alacağı sonucu belirleyen faktörlerden olacak. İki futbolcu, yapılan iki karşılaşmada ikişer kez fileleri havalandırmayı başardı.

MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Subasic, Kongolo, Jemerson, Glik, Toure, Moutinho, Meite, Lemar, Lopes, Balde, Falcao

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk,