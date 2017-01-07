Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz Gaziantepspor'da

Trabzonspor, sezonun ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan Muhammet Demir ve Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Sefa Yılmaz'ı Gaziantepspor'a kiraladı.
KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI
Bordo Mavili ekip, kiralama duyurusunu Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaparken, "Profesyonel futbolcularımız Muhammet Demir ve 2016/2017 futbol sezonu 1. transfer döneminde Alanyaspor Kulübüne geçici transferi gerçekleşen Sefa Yılmaz'ın, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar Gaziantepspor Kulübüne geçici transferleri konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.