Muharrem Usta: Beşiktaş'ın UEFA'yı almasını istiyorum

NTV Spor'a konuşan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki yolculuğunu değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYON OLMASINI İSTİYORUM

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpiakos'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maç sonrası sosyal medyadan attığı "tebrikler ancak gelecek sene bizim senemiz" mesajının hatırlatılması üzerine de Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Bugünkü zirve bunu bir kez daha bize gösterdi ki; ülke futbolunun standardı ülkede değil, aslolan ülke dışındaki başarılar. O nedenle Beşiktaş'ın buradan şampiyonluğa gitmesini diliyorum. İyi de gidiyorlar. Çeyrek finale iyi işler yaparak giden Beşiktaş'ı tebrik etmem futbolun fair play ruhunda olan bir şeydir. Bunu isteyerek yaptık.'' dedi.