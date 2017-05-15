Nadal Federer'i geride bıraktı

1 Dursun Özbek kendisine edilen küfürü okudu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bazı üyelerin kendisine küfür ettikleri için üyelikten ihraç edildiklerini söyledi.

2 Beşiktaş Erce Kardeşler'in peşinde - VİDEO Fabri ve Tolga'dan memnun kalmayan Beşiktaş yönetimi, Altınordu'nun "Yerli Neuer" lakaplı kalecisi Erce Kardeşler'i transfer etmek istiyor.

3 Hagi oyuncusunu Galatasaray'a veriyor Hagi'nin Romanya Ligi'nde şampiyonluğa taşıdığı Viitorul takımında forma giyen Florinel Coman'ın, Galatasaray'a transfer olacağı öğrenildi.

4 Burak Yılmaz'a G.Saray'a dönecek misin diye sordular Türkiye'de oynarken çok eleştirildiğini belirten Burak Yılmaz, geri dönmeyi düşünmediğini söyledi.

5 Aykut Kocaman'ın Lens raporu Aykut Kocaman'ın Lens için yönetime "İyi ama çok özel değil" şeklinde rapor sunduğu öğrenildi.

6 Fenerbahçe Sakıb Aytaç'ı transfer ediyor Fenerbahçe yönetiminin, Antalyaspor'da forma giyen Sakıb Aytaç'ın transferi konusunda önemli aşama kaydettiği öğrenildi.

7 TFF'den Galatasaray'a Fatih Terim cevabı Duygun Yarsuvat, TFF'nin Fatih Terim'in hem Galatasaray'ı hem de milli takımı çalıştırmasına izin vermediğini söyledi.

8 Galatasaray Gomis'i transfer ediyor Tümer Metin ve Şansal Büyüka, Galatasaray'ın Marsilya'nın golcü futbolcusu Gomis'i transfer edeceğini söyledi.

9 Galatasaray Sneijder'in frikik golüyle kazandı Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantepspor'u Sneijder'in frikik golüyle 2-1 mağlup etti ve F.Bahçe'yle puan farkını 2'ye indirdi