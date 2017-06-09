Nadal Fransa Açık'ta finalde

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının 13. gününde tek erkeklerde ikinci yarı final maçı oynandı.



Turnuvaya 4 numaralı seribaşı olarak katılan İspanyol Rafael Nadal ile 6 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ile karşı karşıya geldi.



Nadal, 2 saat 7 dakika süren müsabakada Thiem'i 6-3, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek Roland Garros'ta 10. kez finale yükseldi.





Kariyerinde 14 grand slam şampiyonluğu bulunan 31 yaşındaki Nadal, Fransa Açık'ta 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'te mutlu sona ulaşmıştı.



Nadal ile Wawrinka arasındaki final maçı, 11 Haziran Pazar günü oynanacak.