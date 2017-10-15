Napoli durdurulamıyor

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve 37 bin 914 futbolseverin izlediği maçı, hakem Gianluca Rocchi yönetti.

EŞİTLİĞİ İNSİGNE BOZDU

İki takımın da kontrollü başladığı karşılaşmada, golü bulan taraf konuk ekip oldu. Roma defansında Daniele De Rossi’nin kaybettiği topu çalan Lorenzo Insigne, fırsatçılığıyla takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı, Napoli’nin üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısı ise iki takımın karşılıklı ani ataklarla gol aradığı pozisyonlarla başladı.

8'DE 8 YAPTILAR

Karşılaşmanın 72. dakikasında, Alessandro Florenzi’nin yerine oyuna dahil olan milli futbolcu Cengiz Ünder, 90+4. dakikada ceza alanına ortalanan topa altıpastan vurdu ancak Napoli kalecisi Reina gole izin vermedi.

Mücadelede başka gol olmayınca sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan mavi-beyazlı ekip, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Bu sonuçla lider Napoli, puanını 24’e çıkarırken, Roma ise bu sezon 2. mağlubiyetini de yine taraftarı önünde aldı.