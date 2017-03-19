Napoli Empoli'yi deplasmanda yendi

İtalya'da Roma ile ikincilik mücadelesi veren Napoli, düşme hattının hemen üzerindeki Empoli'yi 3-2 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

İtalya Serie A 29. hafta mücadelesinde Napoli deplasmanda Empoli ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 7. dakikasında Mertens ile penaltı vuruşundan yararlanamayan Napoli, 19'da Insigne ile 1-0 öne geçti. Penaltıyı kaçıran Mertens bu kez 24. dakikada sahneye çıktı ve skoru 2-0'a taşıdı.

Napoli üstün oyununa devam ederken ilk golün sahibi Lorenzo Insigne penaltı golüyle farkı 3'e çıkardı. Maçın ikinci yarısında daha rolanti bir oyun sergileyen Napoli, 70. dakikada Omar El Kaddouri'nin golüne engel olamadı.

Ev sahibi takım Maccarone'nun penaltı golüyle farkı 82'de 1 indirse de kalan dakikalar puan için yeterli olmadı. 5 gollü maçta kazanan Napoli oldu ve üst üste 3. galibiyetini elde etti