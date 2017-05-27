Napoli Tolgay Arslan'ı istiyor

Süper Lig’de üst üste ikinci şampiyonluğu için geri sayımda bulunan Siyah-Beyazlılar’ın yıldızlarına teklif üzerine teklif yağıyor. Oğuzhan Özyakup’a Milan’ın kanca atmasının ardından Kara Kartal’ın bir diğer orta saha oyuncusuna daha İtalya’dan talip çıktı.

20 MİLYON TL TEKLİF EDİLDİ

Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Tolgay Arslan’a Çizme devlerinden Napoli transfer teklifinde bulundu. 26 yaşındaki ismi uzun süredir takipte bulunan Mavi- Beyazlılar’ın, Beşiktaş’ın kapısını 5 milyon Euro’luk (20 milyon TL) öneriyle çaldığı ortaya çıktı.

İtalyan ekibinin, Tolgay’ın sonraki satışı için de yüzde 5’lik pay ve ek bonuslar teklif ettiği öğrenildi. Başkan Fikret Orman şampiyon olunması halinde teklifi değerlendireceklerini belirtti.

TOLGAY'A HAYRAN KALDIM

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’la birlikte B Grubu’nda yer alan Napoli’nin tecrübeli teknik direktörü Maurizio Sarri, 1 Kasım’da Vodafone Arena’da oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından yaptığı açıklamada Tolgay Arslan’a övgüler yağdırmıştı.

Tecrübeli oyuncu için, “Onun futboluna hayran kaldım. Gerçekten çok başarılı bir performans sergiledi” ifadelerini kullanan İtalyan teknik adamın, kulübünün yaptığı transfer teklifinde 1 numaralı etken olduğu bildirildi.