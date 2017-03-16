Nasri'den Vardy'ye: Adam olsana

Leicester City'nin Sevilla'yı 1-2'nin rövanşında 2-0 yenerek elediği Şampiyonlar Ligi maçının yankıları sürüyor.

Leicester City maçının 18. dakikasında sarı kart gören, skor 2-0 olduktan sonra 74'te ikinci sarıdan atılan Nasri, kırmızı kart gördüğü pozisyonda Jamie Vardy'nin hakemi aldattığıgörüşünde.

'İNGİLİZLERİ DAHA SAĞLAM BİLİRDİM'

Fransız futbolcu, "O pozisyonda üzerime yürüyüp yüz yüze gelmemize yol açan Vardy idi. Sonra bir anda yere düştü. Ben, İngiliz futbolcuları daha sağlam bilirdim. 2-0 öndesin; adam gibi oynasana... Bizden iyi olmamalarına rağmen çeyrek finale çıktılar. Kaliteniz varsa, uluslararası bir futbolcuysanız, böyle hilelere ihtiyaç duymamanız gerekir. Vardy bir hilebaz. Yabancı bir futbolcu olsa, İngiliz basını da onun hile yaptığını söylerdi. Ama İngiliz futbolcuya bir şey söylemeyecekler" açıklamalarını yaptı.

Vardy ise Nasri'nin suçlamalarına "Ben hileyapmam. Hiçbir zaman da yapmadım. Bu konuyla ilgili başka bir şey söylemeyeceğim" yanıtını verdi.