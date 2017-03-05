NBA'de triple double rekoru kırıldı

NBA'de ikinci en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olan San Antonio Spurs, ağırladığı Minnesota Timberwolves'u uzatma sonunda 97-90 mağlup etti.

REKOR KIRILDI

Galibiyet serisini 7 karşılaşmaya çıkaran Spurs'ün all-star oyuncusu Kawhi Leonard 34 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 6 top çalmayla oynadı. 18 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan LaMarcus Aldridge ve kenardan oyuna girerek 17 sayı, 8 ribaunt üreten Pau Gasol, galibiyette önemli rol oynadı.

Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns'ın 24 sayı, 14 ribaunt ve Ricky Rubio'nun 11 sayı, 13 ribaunt, 10 asistlik peformansı mağlubiyeti önleyemedi. Rubio'nun, Spurs karşındaki performansıyla bu sezon ligdeki "triple double" sayısı 79'a çıktı ve 1988-89 sezonuna ait NBA rekoru kırıldı.

POPOVİCH JACKSON'I YAKALADI

Arka arkaya 20. kez play-off'lara katılmayı garantileyen Spurs'ün başantrenörü Gregg Popovich, Phil Jackson'ın elinde tuttuğu rekoru egale etti. Heat, eksik Cavaliers'a fark attı Doğu Konferansı'nda play-off'lara kalma mücadelesi veren Miami Heat, all-star oyuncuları LeBron James ve Kyrie Irving'i dinlendiren konfrerans lideri Cleveland Cavaliers'ı 120-92 yendi.

Heat'e galibiyete, 23 sayı, 5 asistle maçı tamamlayan Goran Gragic ve 20 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Hasan Whiteside taşıdı. Yedek oyuncu Tyler Johnson da 17 sayı, 6 ribauntluk katkıda bulundu. 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Cavaliers'ta Channing Frye 21, Kyle Korve ise 15 sayı kaydetti.