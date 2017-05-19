NBA'de yılın en iyi 5'i belli oldu

NBA'de 2016-2017 sezonunun en iyi 5'leri belli oldu.

LEBRON, KOBE'Yİ YAKLADI

NBA'den yapılan açıklamaya göre spor yazarları arasında gerçekleştirilen oylama sonucunda oluşan yılın 5'inde, Oklahoma City Thunder'dan Russell Westbrook, Houston Rockets'tan James Harden, New Orleans Pelicans'tan Anthony Davis, Cleveland Cavaliers'tan LeBron James ve San Antonio Spurs'ten Kawhi Leonard yer aldı.

Ligdeki 14'üncü sezonunu oynayan James, NBA'in en iyi 5'ine 11'inci kez seçilirken, bu ödüle en çok ulaşan NBA efsaneleri Kobe Bryant ve Karl Malone'u yakalamayı başardı.