Neustadter: Tek düşüncemiz galibiyet

Fenerbahçe'nin Rus stoperi Roman Neustadter, Galatasaray derbisi için sabırsızlandıklarını söyledi.

"DERBİ İÇİN BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUM"

Dev maçla ilgili FB TV'ye konuşan Neustadter, tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu dile getirdi. Derbi havasına girdiklerini ifade eden deneyimli futbolcu "Derbi için çok büyük heyecan duyuyorum. Takım da aynı heyecanı yaşıyor. Sokağa çıktığınızda taraftarların gözlerinde de bu heyecanı görebiliyorsunuz. Onlar da bu derbinin önemini size hissettiriyorlar. İlk düdük için sabırsızlanıyoruz. Çok çalışıyoruz ve umuyorum saha içinde en iyisini sergilemeyi başarırız” dedi.

Hedeflerinin kazanmak olduğunu ifade eden Neustadter "Galatasaray şu anda lider. Yeni ama iyi oynayan bir takım. Zorlu bir karşılaşma olacak. Biz de iyi bir takımız. Özellikle son maçta iyi bir performans sergiledik. Umuyorum istediğimizi alıp döneriz" diye konuştu.