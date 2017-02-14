Nevzat Altun: 42-0'dan daha farklı yenilebilirdik

Kalecilerinin daha 6 ay önce takıma katıldığını söyleyen Altun 42-0'ın nispeten iyi bir skor olduğunu belirtirken, daha farklı yenilmeyi beklediklerini söyledi.

'EKSİĞİMİZ YOK'

Altun yaptığı açıkalamada; "Eksik olan hiçbir şeyimiz yok. Bu sporu bilenler bizim nereden nereye geldiğimizi daha iyi bililer. Çocuklarımız 15,16 yaşında sadece 1 aydır kamp yapıyorlar. Bir ayda buralara kadar geldiler. Rusya bir çok kategoriye sahip. Ülkemize baktığımız zaman U16'nın daha ligi bile yokken böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için katılma durumunda bulunduk. " dedi.