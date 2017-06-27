Nice Başkanı: Ben Arfa seneye Türkiye'de oynayacak

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Ben Arfa için flaş açıklama!

PSG'nin yıldız oyuncusuyla ilgilenen Nantes'ta başkan Waldemar Kita, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE OYNAYACAK"

PSG'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Hatem Ben Arfa ile ilgilendiklerini doğrulayan Waldemar Kita, "İlgimiz var ancak Hatem Ben Arfa Türkiye'de oynayacak" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'de mi yoksa Galatasaray'da mı oynayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

NICE İLGİSİNİ AÇIKLAMIŞTI

Belhanda'nın bonservisini alamayan bir diğer Fransız ekibi Nice'ten de Ben Arfa için açıklama gelmişti. Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, "Ben Arfa'nın bonservisi PSG'de. Benim görüşüme göre PSG, bazı futbolculara çok acımasız davrandı. Bu bir eleştiri değil, anlaşılabilir bir durum. İlk olarak PSG'nin ne yapacağı önemli. Ben Arfa ile ilgili ne planları var bilmiyorum. Bu durumda bir şey yapamayız ama gözlem yapacağız" şeklinde konuşmuştu.

30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon PSG ile Fransa Ligi'nde 23 maça çıkarken gol atamamış ve sadece 2 asist yapmıştı.