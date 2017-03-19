Okyanus Koleji öğrencileri teniste dünya şampiyonu

Okyanus Kolejleri'nin temsil ettiği Türkiye, Brezilya'nın Recife şehrinde organize edilen Dünya Okullararası Tenis Şampiyonası'nda hem erkekler hem de kızlarda şampiyonluğa ulaştı.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Okyanus Koleji öğrencileri çifte şampiyonluk ile Türkiye'yi sevince boğdu.

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12 Mart'ta başlayan dünya kupasında rakiplerine ezici üstünlük sağlayan Okyanus Koleji öğrencileri turları bir bir geçerek final maçında ise kızlarda Almanya'yı, erkeklerde İskoçya'yı aynı skorla 4-1 yenerek şampiyon oldu. Berfu Cengiz, İpek Öz, Zeynep Erman, Barbara Quagliardi, Ebru Zeynep Yazgan ve Nil Kalaycı'dan oluşan kız takımı, Almanya'yı 4-1 yenerek dünyanın en iyisi oldu.

Kaya Göre, Yankı Erel, Cem Ertürk, Baran Cengiz, Bora Şengül ve Boran Ulusoy'dan oluşan erkekler de İskoçya'ya sadece 1 oyun verdi ve mutlu sona ulaştı.

"18 MART'TA GELEN 2 KUPA TÜM ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN OLSUN"

Okyanus Kolejleri Sportif Direktörü İbrahim Cengiz, DHA'ya yaptığı açıklamada çifte şampiyonluğu başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cengiz şöyle konuştu:

"Yaklaşık iki yıl önce yine bir Dünya Şampiyonası'ndan dönerken uçakta, 'Brezilya'ya iki takım halinde gidelim' diye düşlediğimiz hedefimizi çifte şampiyonlukla başarmanın mutluluğu içindeyim. Bu başarıda benimle birlikte olan başta ailem olmak üzere kurucumuz Orhan Özbey'e, Genel Müdürümüz Lokman Demiray'a ve yönetim kurulumuza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca birlikte mesai harcadığım tüm idareci arkadaşlarıma, öğretmenlerimize, kurum personelimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zafer, ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde Türkiyemize ve kurumumuza armağan olsun. Zor bir mücadeleydi ama ekip olarak iyi hazırlandık. Turnuva süresince doğru zamanda doğru yerde olmayı başarabildik. Biz bu zafere inandık. Çanakkale zaferimizin yaşandığı 18 Mart tarihinde olması da bizim için önemli bir anlam yüklüydü. Bu şampiyonlukları şehitlerimize armağan ediyoruz. Ruhları şad olsun.

Son olarak tüm sporcularımızı, antrenörümüz Hakan Cengiz'i kutluyorum ve sporcularımızın ailelerine de teşekkür ediyorum."