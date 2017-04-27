Olcay Şahan: Seneye şampiyon olmak istiyoruz

Olcay Şahan, Trabzonspor'da gelecek sezon hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve bunun temellerini attıklarını söyledi.

Olcay, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligin ikinci yarısının kendileri açısından çok iyi geçtiğini belirterek, "Topladığımız puana bakarsak ikinci yarının en iyi takımı biziz. İlk yarı bittiğinde takımın hedefi yoktu ancak şu anki tabloya baktığımızda hedefimiz olduğunu görüyoruz. Amacımız Avrupa kupalarına katılmak. Önümüzde güzel bir fikstür var. Bu fikstür avantajını en iyi şekilde değerlendirip hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ

Gelecek sezonki hedeflerinin belli olduğunu vurgulayan Olcay Şahan, şöyle devam etti:

"Trabzonspor'a transfer olduğumda teknik direktörümüz Ersun Yanal, takım olarak gelecek sezona hazırlanacağımızı söylemişti. Sezonun ilk yarısı takımımız için kötü geçmişti. Şu anki havaya baktığımda ilk yarıda iki galibiyet daha alsaydık bugün şampiyonluk yarışının içinde biz de olacaktık. Bizim hedefimiz gelecek sezon şampiyonluğa oynamak. Bunun da temellerini oluşturuyoruz."