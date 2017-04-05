Olimpiyatlarda madalya alan 3 sporcuya men cezası

Emre Belözoğlu, Akhisar maçında kendisini oyundan çıkaran Abdullah Avcı'ya sert bir dille tepki gösterdi.

Fransa Futbol Federasyonu, Metz-Lyon maçının seyircisiz oynanacağını, bu nedenle Beşiktaşlı idarecilerin stada giremeyeceğini bildirdi.

Ünlü İngiliz gazetesi Telegraph, dünyanın en iyi 20 kalecisini açıkladı. Süper Lig'den de bir isim listede yer alıyor.

1 Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki Ümit Özat, Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı maçın ardından Şenol Güneş için sert ifadeler kullandı.

2 Sevgi Yalçın: Başörtüsü taktım diye haber yaptılar Galatasaray-Adanaspor maçında saha komiserliği yapan Sevgi Yalçın, başörtüsü taktığı için ilk defa haber yapıldığını söyledi.

3 Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE Fransa ile İspanya arasında oynanan hazırlık maçında, Video Yardımcı Hakem uygulamasından yararlanıldı.

4 Muhammed Demirci: Beşiktaş'a geri döneceğim İstanbulsporlu futbolcu Muhammed Demirci, daha çok genç olduğunu ve yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söyledi.

5 Şenol Güneş ile Fikret Orman Lyon maçına alınmadı Fransa Futbol Federasyonu, Metz-Lyon maçının seyircisiz oynanacağını, bu nedenle Beşiktaşlı idarecilerin stada giremeyeceğini bildirdi.

6 Beşiktaş Kulübü Ekrem Dumanlı'yı ihraç ediyor Galatasaray’dan sonra Beşiktaş Kulübü de FETÖ ile bağlantısı olan üyelerin ihracı için harekete geçti.

7 Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı 26 haftası geride kalan Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın arkasından sıralanan 4 takım zirve takibini bırakmıyor.

8 Süper Lig artık 20 takımlı olacak Uzun yıllardır konuşulan Süper Lig'deki takım sayısını artırma projesi hayata geçiriliyor.

9 Trabzon'un kaç puanla şampiyon olacağını bilen çocuk Trabzonspor'un 1980-1981 sezonunda kazandığı şampiyonluğu toplayacağı puanı kadar önceden söyleyen çocuk izleyenleri hayrete düşürdü.