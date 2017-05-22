Olympiakoslu basketbolcu: F.Bahçe bizi öldürdü

Euroleague finalinde temsilcimiz Fenerbahçe'ye mağlup olan Olympiakos'ta George Printezis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Printezis'in açıklamaları;

F.BAHÇE BİZİ ÖLDÜRDÜ

"Gerçeği söylemek lazım. Fenerbahçe bizi öldürdü ve şampiyonluğu hak etti. Akıllıca hücum edemedim. Bana düşen sorumluluğu üstüme alıyorum. Çok kötü duygular içerisindeyiz. Burada şampiyonluğu kazanmak harika bir resim olacaktı."

ROBOT DEĞİLİZ

"Gerçekçi olmalıyız, her zaman kazanamayız. Bizler robot değiliz. Real Madrid ile Fenerbahçe üç yıldır savaşıyor. Önemli bütçelere sahip takımlar var"

BAŞARISIZ SAYILMAZ

"Final Four oynamak başarısız sayılmaz. Buraya kadar gelmek gerçek bir başarı. Olumlu işaretler verdik."