Olympiakos'u farklı yenen Beşiktaş çeyrek finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş İstanbul'da Yunan ekibi Olympiakos'u konuk etti. İlk maç Yunanistan'da Cambiasso ve Aboubakar'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.

ÖNCE ABOUBAKAR SONRA BABEL ATTI

Maça son derece baskılı başlayan temsilcimiz Beşiktaş 10. dakikada Aboubakar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Talisca'nın güzel ortasında şık bir kafa vuruşu yapan Aboubakar topu ağlara gönderdi.



1-0'dan sonra baskını devam ettiren siyah-beyazlı ekip Babel'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

OLYMPİAKOS CEVAP VERDİ ABOUBAKAR KIZARDI

Mücadelenin 31. dakikasında Tarik Elyounoussi'nin volesinde top Adriano'ya çarparak Fabri'nin yanından ağlara gitti. Yediği gole rağmen oyunun kontrolünü kaybetmeyen Beşiktaş'ta Aboubakar topsuz alanda rakibine kafa atarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

BABEL VE CENK İŞİ BİTİRDİ

İkinci yarıda bir kişi eksik oynamanın verdiği dezavantajla kapanan Beşiktaş'a Babel ve Cenk'in golleri hayat verdi. 75. dakikada Babel, 84. dakikada ise Cenk'in golleriyle skor 4-1 oldu.

YUNANI DENİZE DÖKTÜK PAYLAŞIMLARI

Beşiktaş taraftarları maç sonu Olympiakos zaferini 'Yunanı denize döktük' paylaşımları ile kutladı.

Siyah beyazlı taraftarlar sosyal medyada en çok bu fotografları paylaştı.

OSMANLISPOR'UN İNTİKAMINI ALDIK

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve temsilcimiz Beşiktaş, Yunan ekibi Olympiakos'u 1-1 ve 4-1'lik skorlarla eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Temsilcimiz Beşiktaş böylece son 32 turunda Olympiakos'a elenen Osmanlıspor'un da intikamını almış oldu.