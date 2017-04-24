Osman Özköylü: 6 puan bizi ligde bırakır

Özköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son iki haftadır şanssız yenilgiler aldıklarını kaydetti.

REHAVET OLMUŞ OLABİLİR

Özellikle iyi oynadıkları maçlarda bireysel hatalardan yenilen goller nedeniyle kaybettiklerine işaret eden Özköylü, "Oyuncuların konsantrasyonunu yüksek seviyede tutmak çok önemli. Çünkü en ufak hata pahalıya mal oluyor. Son iki haftadır bu eksiğimiz var. Çok iyi olan konsantrasyonumuzda ve motivasyonumuzda bir gevşeme oldu. İyi sonuçlardan sonra herkes farklı hedefler konuşmaya başladı. Bu, oyuncular üzerinde rehavete sebep olmuş olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

6 PUAN BİZİ LİGDE BIRAKIR

Ligde son 5 haftanın kaldığını vurgulayan Özköylü, "Son 5 maçta 6 puan, bizi ligde bırakır. Çünkü rakiplerimiz de birbiriyle oynuyor. Kalan son 5 maçtan alınabilecek 6 puan bizi ligde rahat bir konuma getirebilecek." diye konuştu.