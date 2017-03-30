Ozancan Kökcü Bursaspor'da

Hollanda doğumlu 18 yaşındaki gurbetçi genç yetenek Ozan Can Kökcü ile Bursaspor 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Ozan Can kendisini Bursasporlu yapan imzayı, Özlüce Tesisleri'nde attı.

“BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Genç yetenek Ozan Can Kökcü ise Bursaspor’a imza attığı bugünü asla unutmayacağını belirttiği konuşmasında, “Büyük bir kulüp için imza attım. İnşallah bu formayı uzun yılar giyebilirim. Küçük yaşlardan beri Bursaspor’u yakından takip ediyorum. 2010 yılındaki şampiyonluğu hatırlıyorum. Futbol altyapısı olarak Hollanda’da Groningen’de 5 yıl oynadım. Bu sezon Feyenoord beni transfer etti. Ofansif orta saha oyuncusuyum. Teknik ve hızlı bir oyun stilim var. İnşallah uzun yıllar Bursaspor’a faydalı olurum. Groningen’de hocam Türkiye’de daha önce futbol oynamış Van Gobbel’di. Kendisine Türk futbolunu sorduğum. Kendisi bana “Çok çalışırsan iyi yerlere gelebilirsin” dedi. Benim de seçimim Bursaspor oldu. Bursaspor’da en çok beğendiğim isim kaptan Pablo Martin Batalla. Çok iyi bir futbolcu” dedi.