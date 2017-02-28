Palermo'nun başkanı Zamparini istifa etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Palermo'nun sık aralıklarla teknik direktör değiştiren başkanı Maurizio Zamparini, bu kez kendi istifasını açıkladı.

Palermo Kulübünden yapılan açıklamada, başkan Zamparini'nin bugün istifa ederek görevinden ayrıldığı ve yeni başkanın 15 gün içinde belli olacağı belirtildi.

Yeni başkanın, kulübe stat ve sportif tesisler kazandırma hedefinde olacağı da bildirildi. Yeni başkanın, Zamparini'nin sahibi olduğu yatırım şirketi bünyesindeki İngiliz-Amerikan ortaklığındaki firmadan bir yönetici olacağı kaydedildi.

15 YILDA 36 TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI

75 yaşındaki İtalyan iş adamı ve kulübün 2002 yılından bu yana sahibi Zamparini, İtalya'da teknik direktör değişiklikleriyle tanınıyordu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, pembe-siyahlı takımın başında geçirdiği 15 senede 36 kez teknik direktör değişikliğine giden ve 28 ayrı teknik adamla çalışan Zamparini, geçen sezon 9 kez teknik direktör değişikliğine giderek bir rekora imza atmıştı.

Maurizio Zamparini, 15 yıllık başkanlığı boyunca sadece 2 sezonda teknik direktörlük değişikliği yapmadı. Zamparini, 2004-2005'te Francesco Guidolin, 2014-2015'te ise Giuseppe Iachini ile bütün bir sezon çalışmayı başardı.

Son yıllarda Palermo taraftarlarının sürekli eleştirdiği başkan Zamparini, bu sezona da Davide Ballardini ile başlamış ancak henüz 3. haftada takımı Roberto de Zerbi'ye bırakmıştı. Zerbi bu koltukta 11 hafta kalabilirken, 15. haftada Eugenio Corini kendisinin yerine göreve gelmiş ardından Corini de 23. haftada koltuğu Diego Lopez'e devretmişti.