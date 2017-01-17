Barcelona ve Hollanda futbolunun unutulmaz golcüsü Patrick Kluivert'ın oğlu Justin Kluivert, klasıyla babasını da geçecek gibi görünüyor...

Ajax'ta forma giyen 17 yaşındaki genç yetenek, Hollanda ekibinin PEC Zwolle ile oynadığı karşılaşmada ortaya koyduğu futbolla izleyenleri büyüledi.

Patrick Kluivert'ın oğlu şov yaptı - İZLE

TARZI EMRE MOR'A BENZİYOR

Genç yıldız adayının oyun tarzı Borussia Dortmund'da oynayan milli futbolcumuz Emre Mor'a çok benzetildi.

Bazı futbolseverler, sosyal medyada Kluivert'in son paslarda Emre'den daha iyi olduğunu belirten yorumlarda bulundu.