Pereira Leicester City'nin başına geçiyor

Geçen sezon tarihi bir başarıya imzasını atarak İngiltere Premier Ligi’nde şampiyon olan Leicester City’de yönetim, geçen hafta bu başarının en büyük mimarı olan teknik direktörü Claudio Ranieri’nin görevine son vermişti.

PEREİRA İDDİASI

Leicester’ın başına geçecek yeni hoca adayı konusunda birçok isim ortaya atılırken, İngiliz gazetesi Daily Telegraph’ın haberine Mavi-Beyazlılar’ın listesinde şu an Almanya’da 1860 Münih’i çalıştıran Vitor Pereira’nın da olduğu yazıldı. Diğer konuşulan isimler arasında Guus Hiddink ve Roberto Mancini de yer alıyor.