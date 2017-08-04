Perez adım adım Fenerbahçe'ye

Transferde golcü ve stopere odaklanan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Sarı-lacivertliler forvet hattı için yürütülen çalışmalarda mutlu sona çok yaklaştı.

İMZA AŞAMASINA GELİNDİ

Uzun süredir Arsenal'de top koşturan Lucas Perez'i kadrosuna katmanın gayreti içinde olan Fenerbahçe'nin, İspanyol golcü ile imza aşamasına geldiği aktarıldı.

Son olarak golcü futbolcunun menajeri ile yapılan görüşme olumlu geçti. Eski takımı Deportivo, Lucas Perez'i ikna etmek üzereyken sarı-lacivertli yönetim ısrarını sürdürdü ve yeni bir teklif sundu.

Olumlu geçen son toplantının ardından İspanyol golcünün sözleşme imzalamaya bir hayli yaklaştığı belirtildi.

Perez'in Arsenal'deki performansı - İZLE

BEN ARFA DEFTERİ KAPANDI

Fenerbahçe'nin iki sezondur gündeminde olan Hatem Ben Arfa için yapılan çalışmalar ise tıkandı.

Sarı-lacivertli kulüpten sürekli yeni isteklerde bulunan Fransız futbolcunun transferi çıkmaza girdi.

Ben Arfa'nın, PSG'den yaklaşık 7 milyon euro alacağının bulunması ve bu durumu bir türlü çözememesinin yanı sıra sürekli fiyat yükseltmesi de sabırları taşırdı.

Fenerbahçe bu nedenle transferi büyük ölçüde kapattı.