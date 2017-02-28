PFDK'dan G.Saray ve Dursun Özbek'e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yaptığı toplantısında Galatasaray Kulübü ve Başkan Dursun Özbek'e ceza verdi.

Alınan karar şöyle:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, Kulüp Resmi İnternet Sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."