Pique'nin derdi yine Real Madrid

Barcelona'nın yıldızlarından Gerard Pique'nin ezeli rakipleri Real Madrid ve futbolcularıyla ne kadar çok uğraştığı biliniyor.

TWİTTER'DAN GÖNDERME YAPTI

Pique, bu alışkanlığını Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Juventus'a elendikleri maçtan sonra da sürdürdü. Marca Gazetesi, Barcelona'nın elenmesine rağmen futbolcuların Nou Camp'tan alkışlarla uğurlanmasını tartışmaya açtı. Pique de bu tartışmanın görselini alıntı yaptığı twitter mesajında Real Madrid'i iğneledi.

Pique, "Takımları elenmesine karşın Camp Nou'nun alkışladığını görmek bana hem gurur hem de o seyirci için burukluk hissettirdi. Onlar ise eleseler de ıslıklanmaya alışıklar" diye yazarak hafta sonunda Bernabeu'da konuk olacakları Real Madrid'i iğneledi.

Real Madrid taraftarları, Bayern Münih maçında üç gol birden atan Ronaldo'yu maçın bazı bölümlerinde ıslıklamış ve Portekizli futbolcu da buna tepki göstermişti.