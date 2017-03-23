Podolski Almanya Milli Takımı'na veda etti

İngiltere'yle oynadıkları maç öncesi kısa bir konuşma yapan Alman yıldız şu ifadeleri kullandı: "Saha içindeki ve dışındaki 13 harika yıl için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Sizler taraftar olarak bunda önemli bir pay sahibisiniz." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Karşılaşmanın oynandığı Signal Iduna Park'ı dolduran Alman taraftarlar Lukas Podolski'ye büyük ilgi gösterdiler.

Ev sahibi Almanya maça; Ter Stegen, Hector, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Weigl, Kroos, Brandt, Sane, Podolski, Werner 11'iyle başladı. İngiltere karşısında Almanya'da kaptanlık pazubendini Lukas Podolski taktı.

İngiltere ise; Hart, Walker, Bertrand, Keane, Cahill, Smalling, Livermore, Dier, Vardy, Alli, Lallana 11'iyle sahadaki yerini aldı.

GALATASARAY: SENİNLE GURUR DUYUYORUZ

Galatasaray da maç sırasında, sezon sonunda Vissel Kobe'ye gidecek olan yıldız futbolcuya sosyal medya hesabından destek verdi.

Podolski, 69. dakikada ceza sahası dışından attığı şutla Almanya'yı 1-0 öne geçirdi. Yıldız futbolcu golden sonra büyük sevinç yaşarken, tribünler de bu harika golü ayakta alkışladı.

Podolski mücadelenin 84. dakikasında yerini Rudy'e bıraktı. 90 dakika Almanya'nın 1-0 galibiyetiyle tamamlandı.