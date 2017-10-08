Podolski: Artık 8 numara oynuyorum

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılıp Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye transfer olan Lukas Podolski, Alman Express gazetesine verdiği röportajda eski takımı Köln, Almanya Milli Takımı ve Japonya kariyeri hakkında konuştu.

DÖNÜŞ SİNYALİ

39 yaşındaki Perulu forvet Claudio Pizarro'nun Köln'e transferini değerlendiren Podolski, Köln'e dönüş sinyali verirken ''Pizarro 39 yaşında, Köln sanırım bana kapıları kapattı'' diyerek esprili bir yanıt verdi. Alman golcü, Pizarro için ise ''Çok akıllı bir forvet ve harika bir insan'' yorumunda bulundu.

''TAKIM ALARM VERİYOR AMA"

Bundesliga'da kötü günler geçiren eski takımı Köln hakkında da konuşan 32 yaşındaki futbolcu, ''Köln için endişe etmiyorum. Çok kötü bir durumdalar ve böyle kötü bir başlangıç beklemiyordum. İlk 7 haftada sadece 1 puan alabildiyseniz takım alarm veriyor demektir. Ancak 2-3 hafta üst üste kazanırlarsa düzlüğe çıkarlar'' yorumunda bulundu.

''DİĞER MİLLİ TAKIMDAKİLER GİBİ ŞIMARIKLAR YOK''

Almanya Milli Takımı'ndan emekli olan Podolski, ''Almanya, Dünya Kupası'nın favorilerinden. Son Dünya Şampiyonu, her zaman favori olur. Löw, en doğru kadroyu çıkartacaktır. Takımda hiç şımarık bir oyuncu yok. Tüm Milli oyuncuların karakterleri çok iyi. Diğer Milli Takım futbolcularından çok farklı...'' sözlerini kullandı.

''BEN ARTIK 8 NUMARA OLDUM''

Vissel Kobe kariyeri hakkında da konuşan Lukas Podolski, dedi.