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Podolski Galatasaray'dan ayrılıyor

Derbi yenilgisi sonrası yarıştan kopan sarı-kırmızılı takımda, Lukas Podolski'nin Japonya'nın Vissel Kobe ekibiyle anlaştığı öğrenildi.

Podolski Galatasaray'dan ayrılıyor
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Podolski'nin Galatasaray macerası kısa sürdü...

A Spor'un haberine göre; Geçtiğimiz sezonun başında transfer edilen Alman yıldız Lukas Podolski sarı-kırmızılı kulüp ile yollarını ayırdı.

DERBİ YENİLGİSİ BARDAĞI TAŞIRDI

31 yaşındaki futbolcunun, alınan kötü sonuçların ardından takımda kalmak istemediği ve Japonya'nın Vissel Kobe takımından aldığı cazip teklifi kabul ettiği belirtildi.

31 MART'TA BİTİYOR

Podolski'nin birkaç gün içerisinde Japonya'ya gidip yeni takımın kampına katılacağı öğrenildi.

Bilindiği gibi Japonya'deki transfer dönemi 31 Mart 2017'de sona erecek.

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