Podolski Galatasaray'dan ayrılıyor

Podolski'nin Galatasaray macerası kısa sürdü...
A Spor'un haberine göre; Geçtiğimiz sezonun başında transfer edilen Alman yıldız Lukas Podolski sarı-kırmızılı kulüp ile yollarını ayırdı.
DERBİ YENİLGİSİ BARDAĞI TAŞIRDI
31 yaşındaki futbolcunun, alınan kötü sonuçların ardından takımda kalmak istemediği ve Japonya'nın Vissel Kobe takımından aldığı cazip teklifi kabul ettiği belirtildi.
31 MART'TA BİTİYOR
Podolski'nin birkaç gün içerisinde Japonya'ya gidip yeni takımın kampına katılacağı öğrenildi.
Bilindiği gibi Japonya'deki transfer dönemi 31 Mart 2017'de sona erecek.