Podolski için 20 milyon Euro'luk teklif

Almanya'nın en büyük gazetelerinden Bild'in haberine göre Brezilyalı ünlü teknik adam Luiz Felipe Scolari'nin çalıştırdığı Guangzhou Evergrande takımı Lukas Podolski için 20 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır.

9 MİLYON EURO MAAŞ

Kadrosunda Brezilyalı Alan, Paulinho ve Kolombiyalı Jackson Martinez gibi yıldız isimleri bulunduran Guangzhou, 31 yaşındaki Podolski'ye ise yıllık 9 milyon euro net ücret de öndermiş durumda.

HENÜZ CEVAP VERMEDİ

Haberde Alman yıldızın bu teklif karşısında sessiz kaldığı ve henüz cevap vermediği belirtildi.

Sakatlığı sebebiyle ligde son iki maçı kaçıran Podolski bu sezon çıktığı 12 maçta 6 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.