Podolski'nin yerine alınacak futbolcu belli oldu

Hamit Altıntop, Sigthorsson, Jem Karacan ve Lucas Ontiveiro gibi kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar, ardından takıma takviye çalışmalarına başlamış, ilk müjdeyi de önceki gün yönetici Levent Nazifoğlu, “Rodrigues bitti, geliyor” diyerek vermişti. Rodrigues dün akşam İstanbul'a geldi.

Aynı açıklamada Nazifoğlu, Çin’den Podolski için çok ciddi tekliflerin olduğunu belirtip, “O da gidecek” ifadesini kullanmıştı.

7 MİLYON EURO'YA SATILACAK

O sözlerin ardından deneyimli oyuncunun adresi de, Cim Bom’un kasasına girecek olan para da netlik kazandı.

Poldi’nin Burak Yılmaz’ın da formasını giydiği Beijing Guoan’a gideceği, Galatasaray’ın da bu transferden 7 milyon Euro (Yaklaşık 26 milyon TL) kazanacağı öğrenildi.

YERİNE NARSİNGH ALINACAK

Sarı-Kırmızılılar’ın Podolski’nin ayrılışından sonraki yol haritası da belli. Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Narsingh için PSV’ye resmi teklif yapıp işi kısa sürede bitirmeyi planlıyor. Cim Bom’un Hollandalı kanat oyuncusu için ayırdığı bütçe ise 2 milyon euro (Yaklaşık 7.5 milyon TL).

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Narsingh’in de transfere sıcak baktığı, dört gözle kulüplerin anlaşmasını beklediği biliniyor.