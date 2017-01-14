Pogba'ya özel emoji yapıldı

Sezon başında Juventus'tan astronomik bir bonservis bedeli ile Manchester United'a transfer olan Paul Pogba, sosyal medyada artık kendi ismine özel emojisiyle anılacak.

STİLİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Dünyadaki en pazarlanabilir futbolcu figürlerinden biri olan Paul Pogba, sürekli değişen saç stili, etkili sosyal medya kullanımı ve hem saha içi hem de saha dışındaki farklı kişiliğiyle tanınıyor. İnsanları kendisini paylaşmaya çağıran işler yapmakta oldukça aktif bir yaşam sürmeye devam eden oyuncunun bilinirliği bundan sonra daha da artacak gibi gözüküyor.

DÜNYANIN EN PAHALI FUTBOLCUSU

Dünyanın en pahalı futbolcusu etiketine de sahip Fransız oyuncunun kendi emojisine sahip ilk futbolcu olması işte bütün bu faktörlerin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Artık Twitter'da #Pogba yazdığınızda oyuncunun emoji görseli karşınıza çıkacak.