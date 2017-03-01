Pogba'ya restoranda saldırdılar

Akbar's adındaki Hint restoranına yemeğe giden Pogba'yı gören iki hayranı kendisinden imza istedi. Pogba, "Arkadaşlarımla yemekteyim. Rahatsız edilmek istemiyorum" diyerek bu talebi geri çevirdi.

Pogba'nın tavrını saygısızlık olarak değerlendiren iki kişi, futbolcunun masasına doğru yürümeye kalkınca araya mekanın çalışanları girdi. Masaya ulaşamayacaklarını anlayan futbolseverlerden biri, bir masadaki servis tabağını Pogba'nın masasına doğru fırlattı. Bunun üzerine mekana polis çağrıldı.

The Sun gazetesine olayı anlatan görgü tanıkları, "İki kişi, Pogba'nın imza talebini geri çevirmesi üzerine öfkelendiler. Ama Pogba, arkadaşlarıyla yemek yiyordu ve ilgi çekmekten rahatsız oldu. Çalışanlar araya girmese iki grup arasında fiziksel temas olabilirdi. Pogba, olayı son derece soğukkanlı karşılayıp büyümesini engelledi" dediler.