Porto'nun Aboubakar kararı

Beşiktaş'ın yeni sezon için kadrosunda tutmaya çalıştığı Vincent Aboubakar, kariyerine Porto'da devam edebilir.

TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Bu iddianın sahibi Portekiz'in Ojogo gazetesi. Haberde Porto'nun yeni teknik direktörü Sergio Conceiçao'nun Kamerunlu golcüyü kadrosunda tutmak istediğine yer verdi.

Takımın eski teknik patronu Nuno Santo’nun Aboubakar’ın dönmeyeceğini açıklamasına rağmen, Conceiçao’nun kararının farklı olduğu belirtildi.

PORTO'NUN İKİ FORVETİ VAR

Porto'nun forvet hattında şu an sadece Tiquinho ve Pedro Rui’nin olmasının da kararda etkili olduğu ifade edildi. Gazete ayrıca sözleşmesi 2018'de sona erecek Abobakar'ın Porto ile yeni anlaşma yapabileceği de iddia edildi.